ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Заради пожар: Евакуираха част от търговски център ...

Времето София 21° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21321181 www.24chasa.bg

Пиян шофьор се заби в кола на път с предимство

Тони Маскръчка

1664
Дрегер. СНИМКА: Архив

Пиян шофьор се заби в движеща се пред него кола. Инцидентът е станал в сряда около 08:20 часа на кръстовище между първокласен път Е-79 и разклона за с. Дамяница.

Лек автомобил „Ауди" с 54-годишен водач от гр. Сандански, излизайки на път с предимство, е ударил, движещ се по него лек автомобил „Алфа Ромео" с 35-годишна водачка от гр. Сандански. С контузия на китката на ръката е пострадала 50-годишна жена от с. Левуново, пътуваща в лекия автомобил „Алфа Ромео", която след извършен медицински преглед е освободена за домашно лечение.

На двамата водачи са направени проби с технически средства за употреба на алкохол, като пробата на водачката на лекия автомобил „Алфа Ромео" е отрицателна, а пробата на водача на лекия автомобил „Ауди" е отчела наличие на 3,69 промила. По случая е образувано досъдебно производств

Дрегер. СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Васил Терзиев: София става модерна и зелена – с повече детски градини, булеварди, метро и достъпна Витоша (Видео)