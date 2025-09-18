Пиян шофьор се заби в кола на път с предимство

Пиян шофьор се заби в движеща се пред него кола. Инцидентът е станал в сряда около 08:20 часа на кръстовище между първокласен път Е-79 и разклона за с. Дамяница.

Лек автомобил „Ауди" с 54-годишен водач от гр. Сандански, излизайки на път с предимство, е ударил, движещ се по него лек автомобил „Алфа Ромео" с 35-годишна водачка от гр. Сандански. С контузия на китката на ръката е пострадала 50-годишна жена от с. Левуново, пътуваща в лекия автомобил „Алфа Ромео", която след извършен медицински преглед е освободена за домашно лечение.

На двамата водачи са направени проби с технически средства за употреба на алкохол, като пробата на водачката на лекия автомобил „Алфа Ромео" е отрицателна, а пробата на водача на лекия автомобил „Ауди" е отчела наличие на 3,69 промила. По случая е образувано досъдебно производств