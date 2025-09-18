Разпитват свидетели и вещи лица за смъртта на Пламен Пенев след гонка с полицията

По общия ред предстои да се разгледа наказателно дело, по което подсъдим е бивш полицейски служител, обвинен в причинена смърт по непредпалзливост на 58-годишен мъж в гр. Стара Загора, съобщиха от Окръжния съд в Стара Загора.

Негов състав, след проведено разпоредително заседание за разглеждане по общия ред.

В наказателния процес като частни обвинители съдът конституира дъщерите на пострадалия Пламен Пенев.

Делото е насрочено за 25-ти, 26-ти и 27-ми ноември 2025 г, за които дати следва да бъдат призовани свидетелите и вещите лица, посочени в списъка на лицата за призоваване към обвинителния акт.

Ог съда припомнят, че подсъдимият Ж. С., на 30 години, е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 30.12.2023 г. в град Стара Загора причинил по непредпазливост смъртта на Пенев, на 58 години, вследствие на умишлено нанесена средна телесна повреда, изразяваща се в сътресение на сърцето. Второто обвинение, което е повдигнато на подсъдимия, е за това, че на същата дата и място, в качеството си на полицейски служител, при изпълнение на патрулно-постовата дейност - като водач на патрулен автомобил, в наряд с друг полицейски служител, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, нарушил инструкциите и методиките за патрулна дейност, като самоволно навлязъл в насрещното платно за движение по бул. „Цар Симеон Велики" и приложил тактиката „блокиране на пътя" на преследвано моторно превозно средство, в резултат на което причинил средна телесна повреда на полицейски служител - счупена ръка.