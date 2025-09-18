Гласуваха: Пловдив затваря центъра за стари коли, забрани и печките с дърва (Снимки)

Шофирането в града трябва да стане лукс, отсече съветникът Слави Георгиев от ГЕРБ

Шофирането в Пловдив трябва да стане лукс, а градът да се превърне в негостоприемен за коли!

Това отсече общинският съветник от ГЕРБ Слави Георгиев минути преди местният парламент да приеме Наредбата за създаване на зони с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. Тя ограничава старите автомобили в центъра и забранява печките с дърва в целия град.

40 съветници казаха "да", петима бяха "против", а само 4-има се въздържаха.

"Центърът на Пловдив трябва да е само за туристи и забавления", категоричен е Слави Георгиев. Слави Георгиев отсече, че карането на кола в Пловдив трябва да стане лукс.

Първата мярка - ограничаване на старите автомобили в така наречения малък ринг, влиза в сила от 1 октомври догодина. В него няма да могат да припарят 30-годишни бензинови коли и дизелови над 24 г. Този ринг обхваща зоната, оградена от бул. „Руски", бул. „Цар Борис III

Обединител", бул. „Христо Ботев" и бул. „Шести септември". Забраната ще важи всяка година от 1 октомври до 30 април. Съветничката Добромира Костова от ПП-ДБ поиска тя да е целогодишна, но това не мина.

Табуто за стари коли в големия ринг влиза в действие от 1 октомври 2028 година. В него няма да се допускат 30-годишни бензинови автомобили и дизелови над 19 г. Този ринг обхваща зоната, оградена от бул. "Копривщица",

„Източен", бул. „Христо Ботев" и бул. „България".

Съветниците приеха от 1 октомври 2027 година да се забранят изцяло печките с твърдо гориво. Съветниците в Пловдив приеха наредбата за ниски емисии. Снимка: Фейсбук/Общински съвет Пловдив

"Това е икономическа бомба", реагира Господин Апостолов от "Възраждане".

"А здравословната бомба не е ли по-страшна", отвърна зам.-кметът по екология Иван Стоянов. Дебатът беше съпроводен с бурни спорове.

"Вярно е, че целият свят е тръгнал по този път. Но ние предлагаме ли алтернативи на тези хора", попита съветникът Славчо Атанасов. Той обясни, че със своята кола няма да може да се движи в двете зони и ще трябва да ходи пеша. Посочи, че в Пловдив няма буферни паркинги.

"Кучето е заровено в отоплението с дърва. И аз съм против него. Но имаме етнически 4 махали. Как ще убедим хората в тях, че трябва да спрат да горят дърва? Ще им дадем климатици? Как ще ги ползват? Кой ще им плаща тока", продължи с въпроси бившият кмет, сега общински съветник от "Съединени за Пловдив". Той не вижда и как ще проработят санкциите. Но според него тази Наредба ще влезе в сила при следващия кмет на Пловдив и той да му мисли как ще я прилага.

Господин Апостолов от "Възраждане" недоумява как автомобилите на МВР, които се движат под прикритие, а в същото време са стари, ще могат да си вършат работата. "Половината от техниката на "Градини и паркове" не отговаря на тези условия. Как старите водоноски ще стигат в централните части да поливат", попита съветникът.

Зам.-кметът Иван Стоянов му отговори, че трябва да се мисли преди всичко за здравето на хората. И му припомни решение на ВКС, с което община Пловдив е осъдена за мръсен въздух. "Зоната, която забранява старите коли, не е толкова голяма. Те е на пешеходно разстояние", добави още той.

"Ще бъда лош пророк. Гражданите ще бъдат глобявани, а всички общински и държавни коли, които не отговарят на критериите, ще се сдобият с пропуски. И тогава ще наблюдаваме жива дискриминация спрямо обикновените хора", добави Апостолов.

Съветничката от ПП-ДБ д-р Веселка Христамян е категорична, че такава наредба трябва да има. Но колежката й от "Браво, Пловдив" Яна Димитрова недоумява защо най-напред се започва с рестрикции. "В Пловдив няма нито редовен градски транспорт, нито метро, за разлика от София. Как хората да си оставят колите", попита тя.

Добромира Костова от "Зелено движение" нарече момента исторически. "Пловдив се нуждае от такова нещо от години", каза тя и предложи ринговете да се разширят, но искането й не мина. Кметът Костадин Димитров се съгласи с предложението на Костова частично и прие границата от бул. "Шести септември" да се измести до бул. "България", а и тази от бул. "Васил Априлов" да стига до бул. "Копривщица". Костова настоя също забраната да е целогодишна, а не от 30 октомври до 30 април, но и това не мина. "Нека да е стъпка по стъпка, а не да шокираме пловдивчани", допълни Славчо Атанасов.

"Никой не е длъжен да осигурява паркоместа за хора, които идват на работа с личните си автомобили. Да, това са непопулярни мерки, но не трябва да ни е срам от тях. Животинска емоция е да се шофира всеки ден из града", обобщи Слави Георгиев.