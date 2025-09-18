Разбиха наркоферма край Русе, двама са задържани

Двама мъже са задържани, след като полицаи са открили плантация с канабис край Русе. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Русе Даниела Малчева, предава БТА.

На 16 септември вечерта в гориста местност в района на лозя край Русе полицейски екипи са задържали двама мъже – на 36 и 39 години, в момент на грижа за растения канабис. На място са открити и иззети 15 растения и около 240 грама суха тревна маса. При последвали действия в обитавани от тях помещения са открити допълнително още 25 грама марихуана.

Мъжете са били задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР. Образувано е досъдебно производство.