Откритата мъртва жена във Варна е била убита, наръгана е в сърцето

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Откритата днес мъртва жена във Варна е била убита, а окръжна прокуратура – Варна ръководи разследване за тежкото криминално престъпление в града.

Установено е, че се касае за убийство на 48-годишна жена, извършено в ранните часове на 18 септември в ж.к. „Чайка", съобщават от пресцентъра на правната институция.

По предварителни данни смъртта на жената е настъпила в резултат от нанесени й прободно-порезни рани в областта на сърцето. Тя беше открита в близост до бл. 4 във варненския квартал.

От полицията съобщиха също, че вчера сутринта към 8.50 ч. жена е била нападната от мъж в същия квартал, той след това е избягал и към момента не е установен. Не е ясно дали двата случая имат връзка.

От проведените оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия са събрани данни, които дават насока за евентуалния извършител на деянието.

Предстоят разпити на свидетели, изготвяне на експертизи и други действия за изясняване на фактите и обстоятелствата около случилото се.

Работата по досъдебното производство продължава интензивно и към момента под ръководството и надзора на прокурор от Окръжна прокуратура – Варна.