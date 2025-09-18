Вътрешната комисия отне президентското право да се меси за назначенията в службите

От премахване на президента до президентска република - идеите в комисията в НС

С извънредно заседание парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред подхвана орязването на част от президентските правомощия като акцент е това, свързано с назначаването на шефове на службите. Измененията влязоха по спешност ден след като президентът Румен Радев официално отказа да назначи предложения от правителството за шеф на Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС) Деньо Денев.

С измененията се предвижда председателите на служби да се избират от Народното събрание по предложение на Министерския съвет. В момента това става по споделена компетентност между президентската институция и кабинета.

Не са единични случаите, в които президентът е отказал да съгласува предложения на МС, напомни в доклада си Александър Рашев.

Изненадващо обаче от ДБ се обявиха промените. Още в началото лидерът на ДСБ Атанас Атанасов попита защо вътрешната комисия е водеща, а не специализираната. Той вметна, че разпределянето е решение на председателя на парламента, но попита защо. "Разпореждане на председателя на НС. Не сме го искали ние активно, разпределени са на комисията и тя ги гледа", лаконичен бе председател. По-късно стана ясно, че текстовете са разпредени още в 10 часа вчера сутрин.

Орязването на настоящите президентски правомощия мина с 10 гласа "за", против бяха 3 и тримата от ПП-ДБ се въздържаха.

Петър Петров от "Възраждане" обяви, че няма да подкрепят текстовете, защото ограничават конституционно делегирани права на президента.

Божидар Божанов от ДБ заяви, че не е съгласен с аргументите на Петров, но е съгласен със заключенията. "През 2013 г. президентът Плевнелиев отказва да назначи кандидата на правителството, след което мнозинството на БСП и ДПС сменя закона и назначава Делян Пеевски в ДАНС. След това ГЕРБ правилно връща закона в предишната му форма. Пак ли ще правим конюнктурни решения за конкретен човек, Пеевски или на Пеевски? Конюнктурните решения са грешни и е се противпоставяме на този проект", закани се той.

Според Николай Радулов от МЕЧ вносителите не са се захванали за необходимия аспект. "Парламентарна държава сме, но ако трябва да спазваме теоретичните принципи, би трябвало да стремите към конституционно мнозинство, което да премахне президента от схемата на държавно управление", даде той предложение към управляващите."Има традиция за писане на закони за конкретни хора. Нека не се поддаваме на тази традиция. Или премахнете президента, или оставете тези правомощия, които му позволяват да е някакъв балансьор", настоя депутатът.

Александър Рашев настоя, че не се засягат конституционните правомощия на президента.

Атанас Атанасов от ДБ подчерта, че и в трите законопроекта е прокламирано ръководството да отговаря на принципа на партийна неутралност. Когато то е избирано с мнозинство, при това обикнивено парламентарно мнозинство от НС, може ли да се гарантира, че са партийно неутрални? Ако ще изменяме законите, може би между 1 и 2 четене да се внесе предложение текстът за партийния неутралитет да отпадне", вметна той.

Рашев репликира, че квалифицирано мнозинство е възможно да бъде предвидено само в конституцията, не и в други закони и нормативни актове.

"Ако не ме лъже паметта преди известно време друга партия направи същите предложения. Как щяха да се избират тези хора в НС? Г-н Атанасов, вие бяхте от хората, които го предлагахте", реагира пък Калин Стоянов от "ДПС-Ново начало"

"Президентът си има правомощия по Конституция, имаше предложение да ли не да се предлагат хора 5-10-20 човека, които да се изслушват в комисия. И 200 човека да изслушаме президентът като каже "не" и приключваме. Получава се: МС предлага, президентът решава", коментира бившият вътрешен министър.

Божанов реагира като каза, че председател, назначен от служебен кабинет е особена ситуация и противоречи на балансите. "В момента не сме в такава ситуация. Председателят на президента вече е в комисията по досиетата", напомни той за преназначаването на Пламен Тонев от парламента.

Шефът на вътрешната комисия Маноил Манев от ГЕРБ призна, че се чувства плагиат. "Бях убеждаван от вас г-н Божанов и Атанасов, мога да ви кажа в коя стая и час бях убеждаван в тия промени и бях против. Но в аспекта, и тогава го говорихме с г-н Атанасов, че има друга ситуация. Не президентът е проблемът, а служебните правителства. Самото им съществуване ме караше да се надявам, че ще ги променим. Остана възможността служебното правителство и всички служби да получат 4-5 годишни мандати по предложение от служебен премиер под правилото от този, които го е назначил. Аз съм предлагал да махнем служебното правителство, да търсим други форми. Като остана служебното правителство, се съгласих с вашата теза, че не може така", оправда той промяната в мнението си.

"Г-н Атанасов вчера обясняваше, че е блокирана цялата система на сигурността в страната, и е така. Назначи се един и всички сме наясно защо. Нещо е сбъркано. Ако предлагахме да го назначава МС без съгласуване, щях да съм съгласен с аргиментите ви", настоя депутатът от ГЕРБ.

Според него увеличаването на заместниците е подходящо и е добре те да са трима.

"Ваш депутат назначихме за зам.-председател. Петър Петров, действащ депутат, мачкаше ни на комисии, и стана зам.-председател на ДАНС. Сега обаче трябва да вкараме текст, че не може да са членове на партии, така го разбирам...", коментира Манев.

Божанов напомни, че служебното правителство вече е променено и то не е "дясната ръка на президента и той да си назначава".

Кой казва, че Пеевски ще има отношение, попита Манев, след като Божанов вкара подобна теза. Основният въпрос със службите е точно към вашата политическа сила. Представете си, че на следващите избори дойде президент ясно заявил се с друга геополитическа ориентация, ясно работещ, с такава платформа избран, искащ и желаещ да смени геополитическата ориентация на страната. И ние му даваме възможност и трите главни служби ДАР, ДАНС и ДАТО да са на него! Аз няма да го приема лесно! Вие градите цялата политика на партията си на геополитически план. Какво правим тогава - сменят ръководителите на службите и те започват да служат на вражески геополитически план", реагира той емоционално.

Христо Терзиев от ГЕРБ също защити законопроектите. Според него, когато няма баланс между президента и изпълнителната власт за подписването на указа за ръководител на службите дава лош знак към партньорските служби. "Стремим се обективно службите да работят без да се съобразяваме с това кой е предложен. Президентът не е длъжен да се съгласява, но не дава и никакви аргументи. Защо? Балансът който търсим, системата не работи", заяви той.

Радулов обясни, че председателите на службите са политически лица - първият Петко Сертов бе съветник на премиера дори като бе шеф на ДАНС. Защо се лъжем, дайте да го махнем това тогава, придължи той с алтернативните си предложения.

Божанов подчерта, че МС има "правилната политическа ориентация, няма да предложи руски агент", с което предизвика смях в залата

"Имаме един отказ за един кандидат, това ли е единственият възможен кандидат се пита Оказа се че г-н Стоянов е единственият вътрешен министър за г-жа Кожарева. Идеята е да се търси компромис. Президентът е против един, първото ви предложение е отказано вие веднага казвате, че той блокира службите. Бих се съгласил ако е отказал 3 предложения", контрираха от ДБ.

А Калин Стоянов посочи, че Кожарева е решила това след разговор с всички областни ръководители на МВР, след срещу със синдикати и хора на терен.

Бойко Рашков пък заяви, че Стоянов е подменил областните шефове месец след назначаването си и те не биха си позволили да го представят в негативна светлина."Имам сериозни съображения да не подкрепям този конюнктурен проект. В НС са 7-8 партии, всеки има квота от избирателния корпус, единственият който е избран от най-много избиратели е президентът. Кой орган тогава би могъл по-успешно да осъществи едно сравнително назначение, което да удовлетвори държавата и обществото? Кои има по-голямо доверие от този човек? Нямам предвид Радев, а по принцип. И КС говори за друг център на властта", разви тезата си депутатът от ПП.

"Вашето правителство ще направи предложения на вас, ние няма да се съгласим. Вие ще си изберете този, който ви посочат онези, които сте назначили. Защо не направите така: самото правителство да си избира председателите на трите агенции. Какво пречи, съкратете процедурата! Стараете се да ограничите президентските правомощия. Целта на законодателя е била да има деполитизиране на тези структури, а вие искате насила да ги политизирате, вие да ги избирате и вие да ги ръководите утре! Аз съм против това , а не против отделните кандидати. Така с години наред обричате политическата власт да избира политически органи, за които по закон е предвидено да са деполитизирани", гневен бе Рашков.

В думите му Маноил Манев пък видя призив за президентска република.