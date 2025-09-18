ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Заради пожар: Евакуираха част от търговски център ...

Полицаи иззеха канабис от къща в град Летница

Полиция СНИМКА: 24 часа

Полицаи са иззели канабис от частен дом в град Летница, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Вчера служители от участъка в Летница са извършили проверка на адреса, обитаван от 26-годишен мъж. В хода на последвалото претърсване и процесуално-следствени действия в помещение в къщата е открита суха зелена тревиста маса с тегло 22,5 грама, която при полеви наркотест реагирала на кетамин.

Мъжът е бил задържан за срок до 24 часа в Районното управление на МВР в Ловеч. По случая е образувано досъдебно производство, пише БТА. 

През юли криминалисти от Тетевен иззеха канабис, торове и препарати, необходими за отглеждане на растенията, от жилище, обитавано от 32-годишен мъж.

 

