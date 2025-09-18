ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пожар гори в старозагорското село Дълбоки

Евакуираха посетители и персонал от търговски център във Варна заради пожар

Надежда Алексиева

[email protected]

Снимки: Фейсбук групата "Виждам те КАТ-Варна".

Всички посетители и персонал са били незабавно  евакуирани от голям търговски център във Варна след избухване на пожар.

Сигналът е получен в 14:22 часа, на място са изпратени 4 екипа на пожарната, съобщиха от пресцентъра на полицията в морския град.

По първоначални данни се е запалила аспирацията - вентилационните тръби на заведение за дюнер-кебап.

Всички посетители и персонал бяха незабавно и успешно евакуирани. Към момента няма данни за пострадали.

На мястото работят компетентните служби, които изясняват причините за инцидента, допълват от пресцентъра на търговския център.

Оттам съобщиха, че към 15. 20 ч. пожароопасната ситуация е приключила, а търговският център вече е отворен за посетители и функционира при нормални условия.

