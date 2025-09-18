Младите хора в България са наясно, че здравната грамотност е ключова за добър живот, но често се губят в противоречивата и объркваща информация, която достига до тях. Това показват резултатите от допитване сред младежи и младежки работници, реализирано от Бюрото за интеграция и социални иновации (БИСИ) и подкрепено от Асоциация за развитие на София, в рамките на проекта HEALTH-LIT, финансиран от Европейския съюз.

Лекарите – на върха на доверието

Три четвърти от анкетираните младежи заявяват, че най-много вярват на лекари и медицински специалисти. Почти половината посочват и официалните институции като надежден източник. В същото време обаче социалните мрежи и интернет са сред най-често използваните канали за здравна информация, макар и да будят значително по-малко доверие.

Къде се объркват младите?

Ваксините и профилактиката, психичното здраве, храненето и сексуалното образование се нареждат сред темите, които създават най-много въпроси. В доклада с анализа на данните се отбелязва, че младите хора често срещат трудност да различават вярна от подвеждаща информация, особено когато тя идва от социални медии или връстници.

Здравословни навици – трудни за изграждане

Анкетираните посочват, че полагат усилия за достатъчен сън, физическа активност и грижа за психичното си здраве. В същото време балансираното хранене остава на по-заден план. Тази диспропорция според авторите на доклада показва, че има сериозна нужда от повече образователни инициативи именно в сферата на храненето.

TikTok над учебника

Най-привлекателният формат за здравна информация според участниците са кратките видеа в социалните мрежи — Reels и TikToks (79,2%). Подкастите, създадени от млади хора (49,1%), също печелят интерес. Традиционните плакати и картички (30,2 %) остават по-назад, както и по-„творческите" подходи като мемета/комикси и интерактивни игри/викторини (по 20,8%).

Голямото предизвикателство – дезинформацията

Докладът предупреждава, че младите хора често остават уязвими пред дезинформация. Макар 60% от тях да смятат, че могат да различат подвеждаща информация, много от посочените здравни теми продължават да са обвити в митове.

Докладът на БИСИ, подкрепен от Асоциация за развитие на София, очертава както силните страни, така и пропуските в системата. Той подчертава необходимостта от повече достъпна и достоверна информация за младите хора и от усилия за адаптиране на подходите към начина, по който те реално общуват и търсят знания днес.