Пожар гори в старозагорското село Дълбоки

Жената във Варна убита от сина си - хванала го да взема наркотици в парка

Димитър Мартинов

Нож СНИМКА: Пиксабей

Той е арестуван

Скандал за наркотици е причината за убийството на жената във Варна днес. Тя е хванала сина си да употребява дрога, двамата се скарали в градинката пред блока и след побой той я наръгал, научи "24 часа".

По предварителни данни смъртта на жената е настъпила в резултат от нанесените й прободно-порезни рани в областта на сърцето. Тя беше открита в близост до бл. 4 във варненския квартал "Чайка".

След като намушкал майка си, мъжът избягал. Той е задържан, в момента се намира в полицията. Арестуваният е малкият син на жената. Разследването по случая продължава. То се води от Окръжната прокуратура във Варна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

