Задържаха дрогиран германец зад волана при проверка в Балчик

Дияна Райнова

1456
Дрогиран германец зад волана е задържан при проверка в Балчик, съобщават от Областната дирекция на МВР-Добрич.

На 17 септември, около 15:00 часа в село Паскалево е спрян за проверка лек автомобил „Фиат", управляван от 25-годишен мъж. Извършеният тест за употреба на наркотични и упойващи вещества отчита положителен резултат за амфетамин.Тест при проверка същия ден в село Стефаново на 38-годишен мъж., водач на лек автомобил „Фолксваген", показва положителен резултат за канабис. В град Балчик пак 17 септември, около 08:10 часа при проверка на лек автомобил „Мерцедес", управляван от 62-годишен германски гражданин, тестът за употреба на наркотични и упойващи вещества отчита положителен резултат за канабис.

Лицата са задържани за срок до 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства.

