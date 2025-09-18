Липса на кворум провали изслушването на и. ф. шефа на ДАНС Деньо Денев

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Липса на кворум провали заседанието на парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства. Неин временен председател е Златан Златанов от "Възраждане".

Първа точка в нея бе изслушване на и.ф. председател на ДАНС Деньо Денев.

Той трябваше да отговаря какви са причините за водната криза в страната и последващите рискове за националната сигурност, както и каква дейност осъществява групировката "КУБ" на територията на България и представлява ли тя заплаха за националната сигурност.

След заседанието Златанов коментира, че "управляващата четворна коалиция умишлено блокира работата".