И вот 5 срещу кабинета "Желязков" се провали

Кабинетът, оглавяван от Росен Желязков, оцеля и при петия опит за свалянето му днес.

Вотът на недоверие, на тема "провал на правителството в секторите вътрешна сигурност и правосъдие, водещ до задълбочаване на проблема със завладяната държава, до липса на справедливост и до обедняване на българските граждани" отново се провали.

101 гласуваха "за", 133 бяха "против", въздържали се нямаше. 65 от ГЕРБ, 28 от ДПС - НН, всички от БСП и ИТН, както и четиримата независими гарантираха сигурността на правителството.

Вносители на искането бяха 59 депутати, като водещи бяха парламентарните групи на ПП-ДБ и МЕЧ, а подписи им дадоха и АПС. В зала редом с тях застанаха и "Възраждане", който бойкотират пленарни заседания.

Вот на недоверие №5 срещу правителството на Росен Желязков дойде за по-малко от 240 дни и постави истински рекорд за скорост. Всъщност пет вота на недоверие след демократичните промени са били внесени само срещу правителствата на Сергей Станишев и "Борисов 3", като всичките бяха неуспешни. Всичките четири опита за свалянето на кабинета "Желязков" до сега бяха отхвърляни набързо, докато тази сряда депутатите дебатираха близо 7 часа и половина.

Ивайло Мирчев от ДБ обяви, че в страната има два формални премиера. "Един формален Желязков и един, който много му се иска, но го няма в зала да си подкрепи правителството. И главното Д, което излезе. Правителството е пресслужба на главното Д - идеи за отнемане на правомощия, за смазване на съпротива, на държавни магазини", каза той.

"Съдбата за вас е ясна - снимка пред герба с главното Д или призовка от прокуратурата, особено ако сте били министри", продължи Мирчев.

"Има главно Д - достойнство на българите, тези, които тази вечер ще са на протест и ще дадат отпор на главното Д и неговата идея за задържаната държава", закани се той.

Красимир Манов от МЕЧ отбеляза, че при първия вот, в който МЕЧ е бил съвносител, АПС са напуснали управлението, а при настоящия вот управляващите най-сетне успели да обединят опозицията.

