Кола блъсна момиче на оживен булевард в Благоевград

Кола блъсна младо момиче, пресичащо на оживен булевард в Благоевград. Инцидентът е станал малко след 14.00 часа днес в близост до училището, откъдето се предполага, че е излизало момичето.

По първоначална информация пострадалата е прегледана в Спешния център на благоевградската многопрофилна болница и е без сериозни травми, а само с охлузвания, пише БНТ.

В района на инцидента, където има училище, няколко големи жилищни квартала и редица търговски обекти често пешеходци пресичат нерегламентирано, тъй като пешеходните пътеки са в началото и в края на улица „Иван Михайлов".