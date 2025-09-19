Ще има ли още обвинени за смъртта на 8-годишния Иван, паднал в морето от парашут над Несебър

За 20 г. са регистрирани само два подобни инцидента в Европа

Да се търси отговорност от повече хора за смъртта на 8-годишния Иван, загинал след падане в морето над Несебър при парасейлинг, настояват близките на детето, останало завинаги в първи клас.

"Направихме искане за разширяване кръга на обвиняемите, тъй като до момента не е обследвана отговорността на управителя на фирмата, която е възложител на услугата парасейлинг", каза адвокат Трифон Грудев, който е защитник на правата на родителите.

На 18 август детето се качва с майка си Мария на парашут, теглен от лодка, на плаж Талисман Бийч. За да се сбъдне една от мечтите му – да види отвисоко Несебър.

Няколко години родителите му отказват да го качат, защото е малък. Според фирмата, предлагаща услугата, атракционът е подходящ за деца над 3 г.

Около 13 ч - минути след като Иван и майка му са издигнати на около 50 м височина, обезопасителните колани на Иван се късат, той пада във водата и загива на място.

За трагедията бяха арестувани трима души

- капитанът на лодката Христо Раев, на 43 г., морякът Камен Тенев, на 45 г., и касиерът Петко Стефанов, на 52 г. Те са обвинени за причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга регламентирана дейност. За това се предвижда лишаване от свобода от 1 до 6 г.

Камен Тенев и Петко Стефанов останаха в ареста с постоянна мярка "задържане под стража", а Христо Раев е на свобода с гаранция от 5000 лв. Окръжната прокуратура в Бургас ръководи разследването на трагичния инцидент, което е възложено на екип от следователи от Окръжния следствен отдел. Родителите на малкия Иван с адвокат Трифон Грудев СНИМКИ: ТОНИ МАСКРЪЧКА

Назначената съдебно-медицинска експертиза установява, че

тежка гръдна травма е довела до смъртта на момчето

Цялото седло - т.нар. сбруя, е било прокъсано и видимо компрометирано, износено и в негодно състояние. Не само двата колана, а и затягащият колан и облегалката са били накъсани, обясни в Апелативния съд в Бургас прокурор Кремена Стефанова по делото за мерките за неотклонение на тримата обвиняеми.

На лодката е нямало инструктор по парасейлинг, което е задължително. Не е направен и инструктаж на клиентите преди качването, става ясно още от разследването.

"Извършват се допълнителни технически експертизи за състоянието на коланите заради тиражираните версии на обвиняемите за възможен саботаж. Въпреки че това е една защитна теза, прокуратурата е задължена да я изследва", обясни адвокат Трифон Грудев. Той е категоричен, че състоянието на коланите е трагично, което показва и снимковият материал по делото.

"Състоянието на т. нар. сбруя е очевадно. Не е необходимо специално знание, за да се види разкъсването на коланите на Иван. Резултатите от тази експертиза са категорично ясни изначално. Като възложител на услугата парасейлинг обаче фирмата носи отговорност за действията на лицата, които е наела и на които е възложила услугата.

Независимо от тяхното поведение възложителят носи отговорност за техните действия, включително и наказателна. Затова искаме от прокурора разширяване на кръга на обвиняемите лица и очаквам може би идната седмица прокурорът да се произнесе по това наше искане", допълни адвокатът.

На този етап той нямал забележки към работата на държавното обвинение, защото за относително краткия срок на разследването са извършени доста процесуално-следствени действия. Стотици жители на Разлог, съпричастни с мъката на семейството, бяха на бдението.

Адвокат Грудев отказа да коментира определената парична гаранция от 5000 лв. на единия от обвиняемите, като обясни, че това е решение на съда. В своята над 25-годишна практика той за първи път се сблъсква с такова дело, което е прецедент не само за България, но и извън страната ни. Проучил е, че за последните две десетилетия в Европа е имало само два подобни инцидента.

Съпричастни, стотици жители на Разлог на християнския празник Вяра, Надежда и Любов запалиха свещ за малкия Иван, който трябваше да прекрачи училищния праг за втора година.

"Искаше да стане полицай като баща си, за да хваща лошите

Беше справедлив, така го възпитавахме с баща му. Знаеше, че има добри и лоши хора", през сълзи казва майка му Мария.

В памет на сина си съкрушените родители посветиха възпоменание на площада в града с вярата, че обществото ни няма да забрави трагедията с Иван и ще търси отговорност, за да няма и други. На площада хората носеха тениски с надписа "Вярваме, надяваме се, с любов към Иван". Голямо сърце и името на момченцето бяха изписани със свещички, които горяха в негова памет.

Мария Данева и Мирослав Делинов: Никое семейство да не изживява нашата мъка

- Какъв е вашият призив, който отправяте с проявата на площада в Разлог

Мирослав: Призивът ни е държавата да направи необходимото, за да не се допускат такива трагедии от безхаберие и нехайство на институции и на хора. Искаме да напомним на институциите, че от тях зависи да се гарантира безопасността на туристическите атракциони.

- Призовахте за бдение със свещи точно на християнския празник Вяра, Надежда и Любов. Родителите на малкия Иван - Мария Данева и Мирослав Делинов

- Мирослав: Защото вярваме, надяваме се, имаме надеждата никой никога да не изпитва такава болка, каквато изпитваме ние. Нека нашата трагедия не е напразна. Надяваме се всички отговорни лица да си понесат заслуженото. Да не бъде заметено под килима, защото трагедията е огромна.

- За себе си имате ли вече отговор кой е отговорен това да се случи?

Мария: Има си органи, които отговарят за това. Надяваме се те да си свършат работата. Да получим и ние правилните отговори – кой е виновен?

- Имате ли информация докъде е стигнало разследването? Търсили ли са ви от фирмата, за да изкажат съболезнования, за някаква помощ или съдействие?

Мария: Все още нямаме никаква информация за разследването.

Мирослав: От фирмата абсолютно никой не се е свързал с нас. Явно са виновни и не искат да се свържат с нас, не мога да си го обясня иначе. Липсва чисто човешкият фактор от тяхна страна.

Мария: Искаме да благодарим на всички хора, които са тук, въпреки че повечето най-вероятно са и празнуващи днес. Всички са съпричастни с нашата мъка, със загубата на едно дете. Всеки, който го познаваше, може да потвърди какво дете беше Иван - възпитано, усмихнато, слънчево. Помагаше на всеки с каквото може.