Росен Желязков: Да пазим българската демокрация от задушване в собствената ни прегръдка

Моят скромен призив е да се опитаме да пазим поне малко по-мъдро българската демокрация, трудно извоювана и пазена, преминала през много лишения и изпитания, пред която предстоят още много изпитания. Трябва да я опазим от собствената си прегръдка, която за съжаление може да я задуши от нашата ревност, его и криворазбрана гордост.

Този призив отправи от парламентарната трибуна премиерът Росен Желязков след като и петият опит за сваляне на кабинета му се провали.

С работата си очакваме и шестия вот на недоверие, заяви министър-председателят.

Желязков посочи, че властта е отговорила на опозицията с доводи, и с аргументи. "Надявам се, че се е получил дебат. Това е смисълът. Това е нормалният политически диалог в правовата държава и парламентарната демокрация", посочи той.

"Този вот не бе осъществен и правителството продължава своята работа за стабилност в страната и за партньорство с институциите в и извън България", добави още той.

След това премиерът се възмути от събитията, довели до ескалация на напрежението в и извън парламента през последните дни.

"Наблюдавахме ескалация на общественото напрежение. Това бе провокирано с риторика от парламентарната и извънпарламентарната опозиция. Целта бе създаване на привидна революционна ситуация. Кулминацията сякаш естествено, неочаквано по своя мащаб и фокус бе днес - ненужна, грозна, неприятна и несъобразена с очакванията на обществото", посочи Желязков.

Желязков коментира, че в това НС е представена цялата възможна палитра на политически въжделения и тенденции - от крайно ляво до крайно дясно, от антиевропейско до проевропейско. Депутати да спорят - нека, но на улица носеща името "Дондуков" - несиметрично е на усещането ни за парламентаризъм. От вербално до физическо насилие не ни дели само един жест или дума", предупреди премиерът.

"Политиката е за печелене на доверие, а не сеене на омраза. Не може да поемаме повече като народ омраза. А изграждаме политическите си тези чрез омразата. Мястото на дебата е в парламентарната зала, както и на правосъдието е в съдебната зала. Протестът може да е на улицата, но не и битката, защото тогава не сме парламентарна демокрация", каза Желязков.

И възраждането, и величието и промяната за демократична България, с или без меч, с ново начало е в пленарната зала, не на улицата, каза премиерът в словесна игра с наименованията на парламентарната опозиция.