Желязков ще присъства на учение на Гранична полиция в Созопол

Министър-председателят Росен Желязков ще присъства на учението на Главна дирекция „Гранична полиция", което ще се проведе в петък, 19 септември, в Созопол.

Учението „Синя граница" е за противодействие на трансграничната престъпност по море, съобщават от пресцентъра на Министерския съвет. Ще бъдат отработени практически задачи по гранично наблюдение и взаимодействие на всички звена в Регионална дирекция „Гранична полиция" – Бургас, а също и на Специализирания отряд „Въздушно наблюдение" за преследване и задържане на кораб-нарушител.