Ало измамници ужилиха жена от Ловеч с над 9000 лева

Жена от Ловеч е станала жертва на телефонни измамници, съобщават от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за това е получен на 17 септември в Районното управление (РУ) в Ловеч. Съобщено било, че предната вечер около 19.30 часа след телефонно обаждане от непознат, представил се за полицай, 84-годишната жена е била въвлечена в заблуда и е предоставила на измамници сумата от 9070 лв. и 1370 евро.

Фалшивият служител на реда е обяснил на потърпевшата, че парите са му нужни за провеждане на операция по залавянето на "ало измамници" и след приключването ѝ ще бъдат върнати, пише БТА.

По случая в РУ -Ловеч е образувано досъдебно производство и работата продължава.

В края на април двайсет и две годишен мъж бе задържан като съпричастен към телефонна измама на възрастна жена в Летница.