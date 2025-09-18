ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Здравната каса: Продължават опитите за измама от н...

Времето София 24° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21323260 www.24chasa.bg

Делян Пеевски след проваления вот: Загуба на време, няма да сме соросоидна територия

Павлета Давидова

[email protected]

2400
Делян Пеевски Снимка; Велислав Николов

Резултатът не ме изненада.

С тези думи лидерът на "ДПС-Ново начало Делян Пеевски" коментира провала на петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков" минути след като формацията му подкрепи правителството. Той напусна пленарната зала веднага след гласуването, без дори да изчака коментарите на опозицията от трибуната в обяснение на вота.

"Това ще е резултатът 3 години и 4 месеца. Следва правителството и парламентът да работят и да има държава", повтори той тезата си, че кабинетът ще довърши мандата си.

"Тези хора трябва да разберат, че трябва да има демокрация. Трябва да научат какво е доблест, каквато им липсва на тях, и аз ще им го покажа. И все повече ще им го покажа България ще я има, ще бъде държава, няма да бъде соросоидна общност и соросоидна територия. Аз съм гарантът за това", заяви лидерът на ДПС - НН.

Делян Пеевски Снимка; Велислав Николов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Васил Терзиев: София става модерна и зелена – с повече детски градини, булеварди, метро и достъпна Витоша (Видео)