Делян Пеевски след проваления вот: Загуба на време, няма да сме соросоидна територия

Резултатът не ме изненада.

С тези думи лидерът на "ДПС-Ново начало Делян Пеевски" коментира провала на петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков" минути след като формацията му подкрепи правителството. Той напусна пленарната зала веднага след гласуването, без дори да изчака коментарите на опозицията от трибуната в обяснение на вота.

"Това ще е резултатът 3 години и 4 месеца. Следва правителството и парламентът да работят и да има държава", повтори той тезата си, че кабинетът ще довърши мандата си.

"Тези хора трябва да разберат, че трябва да има демокрация. Трябва да научат какво е доблест, каквато им липсва на тях, и аз ще им го покажа. И все повече ще им го покажа България ще я има, ще бъде държава, няма да бъде соросоидна общност и соросоидна територия. Аз съм гарантът за това", заяви лидерът на ДПС - НН.