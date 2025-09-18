Нов фалшификат за Пеевски - фирма във Великобритания

Някой е извършил документно престъпление и измама в британски регистър аналогични с казуса при кмета на район "Илинден"

Делян Пеевски придобил през 2024 г. дружество, регистрирано във Великобритания, като промените в него – вписването на Пеевски като директор и промяна на адреса на управление, са били заявени през месец май 2025 г.

На 17 септември с подобна новина за председателя на ДПС няколко български сайта - actualno.com, bnews.bg и mediapool.bg, стартираха началото на политическия сезон. Като първоизточник на информацията се сочи сайтът bird.bg на Атанас Чобанов.

"24 часа" официално зададе въпрос към пресцентъра на ДПС, откъдето категорично опровергаха, че Делян Пеевски има общо с посочената фирма G NED Ltd. Той никога не е придобивал собственост върху нея, не е ставал и неин директор.

Официално от пресцентъра на ДПС допълниха, че заради замесване името на председателя на партията в измислен скандал, вече са сезирани компетентните разследващи органи. Те трябва да установят кой, защо и как е извършил документно престъпление и измама, вписвайки в британския фирмен регистър име на собственик на дружество, съвпадащо на латиница с името на Делян Пеевски.

Независимо от отговора на пресцентъра на ДПС, „24 часа" провери вписванията по партидата на G NED Ltd, която е цитирана в bird.bg с бивш собственик Григор Неделчев.

Според юристи с голяма степен на вероятност става дума за извършено престъпление, което цели умишлено дискредитиране на Пеевски.

Казусът с лидера на ДПС напомня този с кмета на столичния район "Илинден", за когото също бе тиражирано, че е собственик на дружество във Великобритания. Българският съд прие категорично, че участието му е недоказано, защото идентификация само по две имена, месец и година на раждане (без ЕГН, без второ име и т.н.), не означава съвпадащи данни. На делото във Върховния административен съд у нас е било посочено от британска страна, че не може да се установи ĸoe лицe e cвъpзaнo c пoдaвaнeтo нa дoĸyмeнтитe, а заявлението до регистъра не е било подписано от никого. Тогава от медийни публикации стана ясно, че зapaди зачестили cлyчaи нa злoyпoтpeби oт пoдoбeн xapaĸтep, ca пpeдпpиeти пpoмeни в бpитaнcĸoтo зaĸoнoдaтeлcтвo зa пo-cтpиĸтни изиcĸвaния пpи впиcвaниятa нa фиpми, които да препятстват фaлшивa peгиcтpaция нa фиpмa c пoлзвaнe нa чyжди лични дaнни.

В документите по партидата на G NED Ltd, „24 часа" установи, че липсва каквато и да било идентификация на новия собственик на фирмата, от която да може да се направи категоричен извод, че това е именно председателят на ДПС. Посочени са единствено две имена, месец и година на раждане, като никъде няма подпис на Пеевски, нито какъвто и да било друг документ, който да го свързва действително с това дружество. Не е посочено и лицето, заявило тези вписвания (като не е ясно и защо те са извършени едва през месец май тази година, при положение, че се твърди, че Пеевски е придобил дружеството една година преди това).

Според експерти по търговско право вероятната цел е дискредитация на лидера на ДПС чрез използване на личното и фамилното му име. А ако компетентните органи са сезирани, както обявиха от пресцентъра на партията, ще бъде интересно да се установи кои са лицата преки изпълнители на това вписване в британския търговски регистър, както и техните поръчители.

В противен случай подобни манипулации могат и да зачестят, а твърдението, направено миналата година от един специализиран юридически сайт - че у нас има благоприятна почва за нова схема, при която „вceĸи гpaждaнин, cъдия... и пpoчиe, лecнo мoжe дa ce oĸaжe cъc „зaĸътaнa" пo cвeтa фиpмичĸa, ĸoятo в пoдxoдящия cлyчaй ce aĸтивиpa", както и че партиен лидер може да се окаже „със сглобена coбcтвeнocт зaд гpaницa", се явява пророческо.

Защото утре по тази схема и манипулация може да „изгори" и всеки друг. Било политик, било председател на партия или държавен служител.