О.р. ген. Кирил Радев: Мястото на ДАНС като специална служба е изключителна

Мястото на ДАНС като специална служба е изключително голяма. Липсата на титуляр означава, че има срив. ДАНС е част от системата за системата на европейските страни за сигурност. Тя има роля както у нас Служба без ръководител как би се чувствал. Да не говорим за служителите, които нямат титуляр началник. Това коментира о. р. ген. Кирил Радев в предаването "Лице в лице" на bTV. Той бе гост по темата за предложените законови промени от ГЕРБ, БСП-Обединена левица и ИТН, които премахват изискването за президентски указ за назначаването на шефовете на ДАНС, военното разузнаване и агенцията за подслушвания.

"Налице е факт, който показва, че липсва взаимодействие между изпълнителната власт и президента. Държавата има нужда от екипно управление", каза още Кирил Радев. Той бил учуден защо президентът "се е запънал".

"Властта се упражнява от правителството. Работейки в разбирателство, те винаги са разполагали с информацията, която тече от службите. Би трябвало да се вземат мерки. Специалните служби стоят в основата за необходимата информацията за тази държава", каза специалистът. Той описа профила на шефа на ДАНС: професионалист, добре обучен и знаещ какво върши. Политическата пристрастност нямала никакво значение. "Инатът не е полезен по никакъв начин. Правителството носи отговорност за тази кандидатура. Най-големият риск за националната ни сигурност е, ако службата бъде блокирана. Всичко, свързано с лични отношения, трябва да бъде на заден план. Това, което се случва, никак не ми харесва", каза още о.р. ген. Кирил Радев.