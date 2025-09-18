БСП: Няма как с изплагиатствани стари мотиви да свалиш действащо правителство

Поредният вот на недоверие, който самата опозиция знаеше, че няма как да мине. Няма как с изплагиатствани мотиви, отнасящите за предходни управления, част от които са на партии, участващи в сегашната опозиция, да свалиш действащо правителство.

С този коментар излезе депутатът от БСП-ОЛ Атанас Атанасов минути след като всичките му съпартийци подкрепиха кабинета "Желязков" в петия опит за свалянето му.

Атанасов настоя, че дневният ред на обществото е друг - хората се вълнуват държавата да гарантира ръст на доходите, да се овладеят инфлацията и цените. Той призова опозицията да се съсредоточи върху тези важни теми, които били и фокуса на правителството. "Не да се продължава с евтини спектакли, на какъвто станахме свидетели и днес. Видяхме, че с такива мотиви целият вот рефлектира именно върху тях", каза депутатът.

Той изрази съболезнования към близките на загиналия тази сутрин полицай. Искам да поздравя полицията за прекрасната организация и добре свършената работа, завърши изявлението си той.