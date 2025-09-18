Оставиха в ареста двама пакистанци за незаконно преминаване на границата ни

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Районният съд в Генерал Тошево наложи мярка за неотклонение „Задържане под стража" на две лица, граждани на Пакистан, съобщават на сайта на съда.

Двамата обвиняеми са привлечени към наказателна отговорност по досъдебни производства за престъпления по чл. 279, ал. 1 от НК – незаконно преминаване на държавната граница на Република България.

Съдът уважи исканията на прокуратурата и наложи на двамата обвиняеми мярка за неотклонение „Задържане под стража".Определенията подлежат на обжалване или протест пред Окръжния съд в Добрич в тридневен срок.