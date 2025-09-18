Условна присъда за петима от Бандата на Масларе, обвинени в изнудване

Петима души, обвинени в участие в организирана престъпна група, занимавала се с изнудване, получиха условни присъди. При акция на ГДБОП на 3 юли тази година бяха арестувани 55–годишният Сергей Янков и жена му Милена, братята Красимир и Марин Симеонови и Надежда Янкова, жена на единия брат.

Състав на Благоевградския окръжен съд одобри споразумение между Окръжна прокуратура-Благоевград и петима обвиняеми за налагане на наказания „лишаване от свобода" за извършени престъпления по чл. 321 от НК.

Организираната престъпна група е действала в периода от началото на 2023 г. до 03.07.2025 г. на територията на община Разлог с цел да върши изнудване, осъществявано чрез отправяне на заплахи с насилие и изнудване с причиняване на имуществена вреда. Поводът за насилствените действия били неуредени финансови взаимоотношения, свързани с незаконна лихварска дейност.

Със споразумението ръководителите на организираната престъпна група - 55–годишният Сергей Янков и 47-годишният Красимир Симеонов, се съгласиха да им бъде наложено наказание „Лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ години, изпълнението на което е отложено за срок от 5 /пет/ години.

По силата на одобреното споразумение на всеки от участниците в групата- 41-годишен мъж и жени на 58 и 38 години, е наложено наказание „лишаване от свобода" за срок от 2 /две/ години, с 4-годишен изпитателен срок.

Състав на Благоевградския окръжен съд прецени, че така внесеното споразумение следва да бъде одобрено. От деянията на обвиняемите не са причинени подлежащи на възстановяване имуществени вреди. Страните са определили наказанията в съответствие с материалния закон и данните за личността на всеки от обвиняемите лица, държейки сметка за ролята на всеки един от тях в престъпната група както и продължителността на действие на престъпното сдружение. Споразумението е подписано от всички предвидени в НПК лица. Самопризнанието на обвиняемите съответства на съдържанието насъбрания по делото доказателствен материал.

Одобреното споразумение има последиците на влязла в сила присъда.