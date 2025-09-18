Пазарджишката прокуратура привлече обвиняем за дрога за 0,5 млн.лв.

Районна прокуратура-Пазарджик привлече като обвиняем Б.Н., на 58 г., за това, че от неустановена дата до 17.09.2025 г. в с. Динката, област Пазарджик, отглеждал растения от рода на конопа – 63 стръка зелена листна маса – марихуана – престъпление по чл. 354в, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Б.Н. е привлечен като обвиняем и за това, че на 17.09.2025 г. в с. Динката, област Пазарджик, без надлежно разрешение държал високорисково наркотично вещество – 19 690 грама марихуана, на обща стойност 590 700 лв. – престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1 от Наказателния кодекс.

На 17.09.2025 г. в с. Динката, област Пазарджик, при проведена специализирана полицейска операция, в двор между две наследствени къщи, ползвани от Б.Н., са били открити засадени 63 стръка растения от рода на конопа – марихуана, с височина между 1 и 2 метра. Те се намирали в средата на блок с царевични насаждения. При извършени претърсвания и изземвания от помещения в двете къщи е било иззето и високорисково наркотично вещество - суха зелена листна маса – марихуана, с общо тегло 19 690 грама, на обща стойност 590 700 лв.

Обвиняемият Б.Н. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

На 19.09.2025 г. Районна прокуратура-Пазарджик ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража".