Починалият полицай Ивайло Попов нямал ТЕЛК от 4 години, брат му е кмет на Бистрица

Ивайло Попов е 51-годишният служител на МВР, загубил живота си. Той е получил сърдечен арест. Полицаят е получил инфаркт преди години и му е поставен стент. Прегледът му в МВР болница, който е на всеки 12 месеца, бил в началото на годината. Той не показал усложнения. Нещо повече, от 2021 година нямал и ТЕЛК. Освен това полицаят е издържал и изпитите си за физическа годност, които са всяка година.

В четвъртък Попов е бил пратен да пази протеста по разстановка. Около 7,15 ч внезапно се строполил, без да е имал сблъсък с протестиращи. Линейката пристигнала за 5 минути и го откарала жив в "Пирогов" за едва 120 секунди. Лекарите обаче не могли да спасят живота му.

Установени са тежки сърдечни проблеми и въпреки усилията на медицинските екипи не е било възможно да бъде спасен, съобщиха от спешната болница.

Министерството на здравеопазването изказва най-искрени съболезнования на семейството и колегите на починалия служител на МВР.

Още в ранните часове министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов, дм е провел разговори и се е запознал с всички подробности по случая. По доклад на Центъра за спешна медицинска помощ – София, линейката е пристигнала на място в рамките на 5 минути след получаване на сигнала.

"Да се спекулира с човешкия живот е недопустимо. Всяка трагедия изисква уважение към паметта на починалия и към неговите близки, а не разпространение на неверни твърдения", категоричен бе министър Кирилов.

Попов е служител на МВР от над 20 години. Неговият брат Самоил Попов е кмет на с. Бистрица. Той съобщи, че причината за смъртта му е сърдечно-съдова и дихателна недостатъчност. Попов благодари на колегите на брат му, които веднага оказали незабавна долекарска помощ, на екипа в линейката, които са продължили да му оказват животоспасяваща помощ и на доктор Юруков от УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". "Въпреки, че е бил откаран само за 2 минути от пристигането на Спешната помощ до "Пирогов", сърцето му не е издържало", пише още Попов.

Опелото на полицая е в петък от 12 часа в църквата "Св. Вмкч. Георги Победоносец" с. Бистрица.