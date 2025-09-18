Никола Барбутов остава в ареста, Петър Рафаилов излиза на свобода срещу 10 бона гаранция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов остава окончателно в ареста, а другият задържан с него Петър Рафаилов излиза на свобода с 10 хил. лв. гаранция. Това определи Софийският апелативен съд.

Двамата са обвиняеми като участници в престъпна група, която предлагала облаги. Задържани са под стража от два месеца и половина. Миналата седмица Софийският градски съд потвърди мерките им.

Според апелативните съдии няма опасност Барбутов да се укрие, но може да извърши престъпление заради поста, който е заемал.

За Петър Рафаилов посочиха в определението си, че няма опасност да се укрие и нулева - да извърши престъпление. Затова го освободиха от ареста.

Основните свидетели срещу тях са районните кметове на "Люлин" и "Младост", на които е предлагано процент от името на фирми, които да сключат договори. Според прокуратурата Барбутов предлагал Рафаилов като експерт и посочвал членове на комисии, които да подготвят документацията за търговете.

Пред Съдебната палата вече се събират на протест привърженици на ПП-ДБ.

