Министерството на културата ще дава ваучери за концерти и театър на пенсионери и групи в риск

Министерството на културата ще пусне ваучери, с които пенсионери и младежи, изложени на риск, да имат пряк достъп до концерти и културни събития. Това стана ясно при изслушването на министър Мариан Бачев и неговите заместници в парламентарната комисия по културата и медиите днес.

Ваучерите няма да са само за концерти и за театрални постановки, а и за посещения на музеи. Те ще стигнат и до училищата, и до хората с ниски пенсии.

Ще има нов закон за радио и телевизия, нов закон за авторското право и нов закон за меценатството, обясни там Тошко Йорданов, който е председател на комисията.

За отбелязването на 150-годишнината от избухването на Априлското въстание министерството вече е започнало работа. "Предстои знаменателна годишнина. От няколко месеца има работна група за създаването на единна програма за честванията й", обясни министърът на културата Мариан Бачев. "Провеждаме и тематични срещи с обществени дейци. Това е юбилей с огромен магнитуд и ще направим всичко възможно да го почетем подобаващо", добави зам-министърът доц. Тодор Чобанов.

Страната ни вече се подготвя и за участието си в най-големите книжни изложения във Франкфурт и в Лондон. "До края на октомври ще си заплатим таксата за участието ни на панаира в Лондон, ще участваме и в панаира на книгата във Франкфурт - България ще има своето достойно представителство и ще задействаме процедурите поетапно", обясни министър Бачев.