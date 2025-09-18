ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кметът на Русе награди бронзовия медалист от Свето...

Шефът на АПИ: Спрямо предишни години има намаляване на катастрофите, загиналите и ранените

Инж. Йордан Вълчев, шеф на Агенция "Пътна инфраструктура"

Спрямо предишни години има намаляване на загиналите и ранените и малко намаляване на катастрофите. В момента са с около 11 по-малко загинали спрямо миналата година. Това коментира пред журналисти председателят на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) Йордан Вълчев. Той пристигна в Пловдив по повод Единадесетата национална конференция на тема "Безопасна пътна инфраструктура", която се провежда днес и утре.

По негови думи статистиката показва, че процентно повечето пътнотранспортни произшествия, които се случват, са на магистралата, след това са на първокласните, а след тях второкласните и третокласни пътища. По-тежките катастрофи обаче са на първокласните пътища.

"Тол управлението има стриктен план, който изпълнява, и постепенно вкарва всички възможни участъци в меренето на средната скорост. Това изисква време, но ще има и още други участъци по всички пътища, където има тол правоприлагане", посочи още Йордан Вълчев, цитиран от БТА. 

В рамките на утрешния ден на конференцията той ще представи презентация с мерките, които АПИ е предприела и предстои да предприеме в насока за по-безопасна пътна инфраструктура.

По време на откриването на конференцията днес Вълчев прочете поздравителен адрес от името на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов. 

Инж. Йордан Вълчев, шеф на Агенция "Пътна инфраструктура"

