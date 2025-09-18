Електромобили окупираха центъра на Благоевград. Изложението е част от форума „Възобновяеми енергийни източници", и събра десетки жители, които с интерес разглеждаха автомобилите и се запознаха с най-новите технологии в сектора.

Благоевград е домакин на форум „Възобновяеми енергийни източници", който обединява представители на бизнеса и индустрията, институции, неправителствени организации и граждани. Събитието, част от дългосрочната стратегия на Общината за екологично устойчиво бъдеще и подобряване на качеството на живот чрез енергийна ефективност и чиста енергия, бе открито от кмета Методи Байкушев.

„Чрез подобни събития целим да подобрим бизнес средата в Благоевград. Преди повече от десетилетие предприемчиви наши съграждани успяха да пробият на пазара, свързан с възобновяеми енергийни източници. Съумяха да създадат репутация на благоевградските експерти като световно признат партньор в тази сфера. Впоследствие от тях се отделиха няколко компании, всяка от които успя да се развие. Благоевградски фирми са правили соларни паркове на всички континенти, които позволяват това. Огромни са възможностите на възобновяемите източници за осигуряване на енергийна независимост на нашата икономика и ако успеем да се възползваме от това ще позиционираме икономиката си по съвсем различен начин на световния пазар", заяви кметът при откриване на срещата.

Участниците бяха приветствани и от областния управител на Благоевград Георги Динев.

Форумът има за цел да насърчи диалога между институциите, бизнеса и гражданското общество относно ролята на възобновяемата енергия в устойчивото развитие.

Проявата се реализира със съдействието на водещи компании и организации-спонсори и с подкрепата на Британско-българската бизнес асоциация (BBCC), Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия (АПСТЕ), Българска асоциация „Електромобили" (БАЕПС) и др.