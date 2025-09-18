Десетки изпратиха свещеника на Арменската църква в София

Десетки представители на арменската общност в България изпратиха в последния му път отец Кусан Хадавян, дългогодишен свещеник на Арменската апостолическа света църква в София, България.

Опелото отслужи негово преосвещенство епископ Датев Агопян, архиерей на Арменската епархия в Румъния и архиерейски наместник на Арменската епархия в България в новата арменска църква "Св. Богородица" в София, заедно със свещеници от епархията.

Отец Кусан беше много популярен в София, както с многолетното си служение в Арменската църква, така и с топлите си връзки с духовници и миряни от Българската православна църква, и столичани от всички възрасти и вероизповедания.

Протойерей Кусан, настоятел на новия храм

Именно това бе причината храмът да бъде изпълнен с желаещи да се простят с духовника. Много бяха и съболезнователните адреси, получени във връзка с кончината на о. Кусан, сред които от негово светейшество Карекин Втори, Католикос и патриарх на всички арменци, от дирекция "Вероизповедания" на Министерския съвет, от различни арменски организации и други