Свалят секретари и съветници на президента от колите на НСО след 7-те лимузини в кортежа на Радев във Варна (Обзор)

Проектът ускорен към 2-о четене

НСО да спре да вози администрацията на президента, прие Народното събрание на първо четене със 116 гласа "за". Предложението беше внесено от бившия МВР министър, сега депутат от "ДПС - Ново начало" Калин Стоянов, след като в началото на август Румен Радев пътува из Варна с кортеж от 7 коли. Тогава Стоянов публично се възмути, изпрати въпроси кой е пътувал с държавния глава, не получи отговор и внесе предложението. То бе подкрепено в пленарната зала от ДПС-НН, ГЕРБ, БСП и ИТН.

Двама соцдепутати бяха против, още двама от ПП-ДБ - също, техен колега се въздържа. Срещу промяната гласуваха "Възраждане", АПС и "Величие".

Стоянов разказа, че след Варна служител на НСО го питал на какво основание се вози администрация. На "полковници, подполковници, майори, капитани, старши лейтенанти, генерали необосновано се налага да транспортират всички онези до различни точки в страната, включително до родните им места и в почивни и празнични дни", твърди той.

По закон служителите на президентството не се ползват с коли, а когато е необходимо по работа, т.е. за да пътуват с държавния глава по събития. Преди дни Радев поиска бюджет за коли и шофьори, защото институцията няма свой автопарк, затова ползва коли на НСО. И определи законопроекта на Стоянов като противопоставяне. Не става дума за противопоставяне, а "за един пропуск, който години наред дава възможност на множество лица - незнайно колко на брой, от президентската администрация да се възползват от привилегии, предвидени за друг кръг от хора", отвърна депутатът.

Временният шеф на комисията за контрол над СРС Златан Златанов от "Възраждане" настоя, че това представлява заплаха за националната сигурност, и попита кой ще обслужва колите, ако не НСО, и каква тогава е гаранцията, че няма да се сложи бръмбар или бомба. Ще поискат и тока сам да си плаща, допусна лидерът Костадин Костадинов. "Дори да го накарате да ходи пеш, хората на ръце ще го носят", обявиха и от "Величие".

"Най-голямата таксиметрова компания е Народното събрание. То има близо 200 шофьори. В министерствата има над 1000 със съответните служебни коли и всичко това се плаща от българските граждани", каза Ивайло Мирчев от ПП-ДБ, макар по-късно да свали числото на шофьорите на НС до 100, а Костадинов обяви 70 коли със 76 водачи. Мирчев попита дали возят и деца на депутати и извършват ли и други услуги. ПП-ДБ ще предложи единствено председателят на парламента да ползва охрана от НСО.

Решено бе срокът за предложения преди второто четене да се съкрати на три дни.