Кметът на район "Искър" изиска отговори за планувания ремонт в Дружба

След настояването на кмета на район "Искър" Петко Краев за спешна среща с ръководството на "Топлофикация София", днес той разговаря лично с изпълнителния директор на дружеството Петър Петров. Това съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ.

След проведения разговор, по време на който Петко Краев зададе всички важни за жителите на район "Искър" въпроси, бяха получени конкретни отговори. Директорът на "Топлофикация София" ЕАД увери кмета на района, че по време на предстоящите ремонти в ж.к. „Дружба – 2" топлоподаването няма да бъде прекъснато за целия обявен период.

Работата ще се извършва поетапно, като за всяка отделна сграда и обект ще бъде осигурено възможно най-бързо възстановяване на услугата.

Засегнатите от ремонта 120 жилищни сгради няма да бъдат със спряно топлоподаване през целия период на ремонта. За да се минимизират неудобствата за абонатите, ще се работи поетапно, а това от своя страна означава, че е възможно някои от сградите да бъдат с пуснато топлоподаване още за началото на отоплителния сезон. В тази връзка ще се монтират спирателни арматури, които ще позволят приключването на строителните дейности в отделните участъци и поетапното предсрочно възстановяване на топлоподаването по подменените трасета.

Детските градини и училищата в обхвата на проекта ще бъдат с абсолютен приоритет и при тях спирането ще бъде сведено до минимум.

Няма да бъдат начислявани сметки на абонатите на "Топлофикация" в кв. "Дружба" за периода, в който е спряно топлоподаването.

По време на срещата Петко Краев беше информиран още, че в следствие на честите аварии в района е извършен задълбочен технически анализ, който е установил сериозно амортизирани участъци от мрежата с обща дължина около 10 км. По тази причина ремонтът се оказва наложителен и неотложен.

Въпреки нормативните срокове, дейностите ще бъдат максимално ускорени, за да се ограничи дискомфортът за жителите. В случай на промяна на началната дата, гражданите ще бъдат уведомени минимум три дни предварително. Също така от дружеството увериха кмета на района, че ще изготвят график с обозначените места на ремонтните дейности.

"Районната администрация и лично аз като кмет на район "Искър" ще следим отблизо процеса, за да се гарантира, че ремонтите ще бъдат извършени в най-кратки срокове и при минимални неудобства за всички абонати", заяви кметът на район "Искър", който присъства на заявения граждански протест

тази вечер. Петко Краев обясни подробно пред жителите на района и пред медиите какви отговори е получил от ръководството на "Топлофикация София" ЕАД относно предстоящия ремонт.