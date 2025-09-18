Спират претоварени камиони от движение

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Няма да им дават превозни документи преди потегляне

Министерството на транспорта и съобщенията подготвя законови промени, които ще ограничат движението на претоварени камиони по пътищата. Това съобщи заместник-министърът на транспорта и съобщенията Димитър Недялков в Пловдив по време на конференция за безопасност на пътната инфраструктура.

По думите му предложението предвижда въвеждане на автоматичен контрол в точките за измерване на товарите.

Това са кантарите на товародателите, на които се

претеглят камионите преди тръгване

След това те получават превозен документ, известен като кантарна бележка, на което е написано теглото.

Предвижда се тези кантари да бъдат свързани със системата на “Автомобилна администрация” и камионите да бъдат под контрол, а ако някой е претоварен, системата да не издава бележката. “Всеки превозен документ ще се издава само след като системата отчете дали допустимото тегло на камиона е спазено. При претоварване издаването на документ ще бъде блокирано”, обясни Недялков.

В момента, ако камионът бъде спрян за проверка на пътя, шофьорът показва превозния документ на хартия. Цели се да бъде избегната човешка намеса, защото екипите на “Автомобилна администрация” при въвеждане на номера на товарния автомобил ще получат информация за теглото при товародателя.

Теглото на камионите се мери и от толсистемата

Това става чрез сензори в пътната настилка, поставени под рамките, на които са монтирани камерите. Ако сензорите отчетат претоварване, информацията отива в “Автомобилна администрация” и МВР и техни екипи реагират. Недялков се надява скоро толсистемата да бъде в синхрон с тези на Пътна полиция и на “Автомобилна администрация”.

Претоварените камиони на пътя създават по-голям риск от катастрофи, а като се движат бавно, правят опашки от автомобили, което също е предпоставка за пътни инциденти при изпреварване. Те разрушават инфраструктурата, затова е важно да се контролира товарът им, коментира още зам.-министърът.

От началото на годината инспекторите на “Автомобилна администрация” са установили близо 200 случая на претоварени превозни средства. Санкциите са резултат както от рутинни проверки, така и от съвместни акции с пътната агенция, толуправлението и МВР.

Недялков припомни и други мерки за повишаване на безопасността. От 12 юли е въведено пълно електронно отчитане на обучението на шофьорите, което гарантира, че всеки курсист преминава необходимия брой часове.

Преди началото на учебната година са проверени училищните автобуси, без да се открият сериозни нарушения. Подготвя се и задължително въвеждане на

алкохолни дрегери със заключващ механизъм във всички училищни автобуси

- двигателят няма да може да стартира, ако във водача бъде отчетен алкохол.

“Всички тези стъпки целят изграждането на устойчива система за пътна безопасност. Само с постоянство и обща ангажираност можем да намалим жертвите по пътищата и да осигурим сигурност за всички участници в движението”, заяви Недялков.