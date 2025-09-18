И смъртта на полицай Попов не ги смири. Премиерът: Да не задушим с егото си демокрацията (Обзор)

След инфаркт пазил метрото, пратен е в кордона за протеста на ПП

Линейката дошла за 5 минути, за 2 стигнали до "Пирогов", но сърцето не издържало

Брат му Самуил - кмет на Бистрица, благодари на колегите му и медиците

Дори трагедията с полицая Ивайло Попов, охранявал парламента в бурния ден на 5-ия вот на недоверие към кабинета “Желязков” не смири политиците.

Ожесточени нападки, грозни лични обиди и спекулации заради смъртта на униформения мъж белязаха деня.

Той започна на разсъмване, когато - около 5,40 ч при около 6°, от “Промяната” изненадващо блокираха подстъпите към вътрешния двор на парламента. Целта - да принудят лидерите на ГЕРБ и ДПС-НН “да ходят пеш”, а не да влизат в двора с колите си. Заради очаквано напрежение плътен кордон полицаи охраняваше партийното мероприятие, за което депутатите от “Промяната” бяха облекли фланелки “Свобода за Благо” в защита на арестувания варненски кмет. Искаха освобождаване и на бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов.

Отцепен обаче бе целият периметър около Партийния дом,

движението по “Дондуков” и “Цар Освободител” от двете страни на сградата - спряно. От “Възраждане” дори заподозряха, че целта е да се попречи на техния последващ протест.

Докато от ПП-ДБ и “ДПС - Ново начало” се караха вътре кой е виновен за блокажа на града, се разбра, че навън полицай е припаднал. Ивайло Попов е

51-годишният служител на СДВР,

загубил живота си. Той изкарал инфаркт преди години и му е поставен стенд, затова бил преместен на служба в сектор “Метрополитен”. Издържал е годишните изпити за физическо състояние, а прегледът му в началото на годината в МВР болница не е показал усложнения. От 2021 г. Попов нямал и ТЕЛК. Починалият полицай Ивайло Попов

В четвъртък бил пратен да пази протеста по разстановка. Около 7,15 ч внезапно се строполил, без да е имал сблъсък с протестиращи. Линейката пристигнала за 5 минути и го откарала в “Пирогов” само за две. Установени са тежки сърдечни проблеми и въпреки усилията не е било възможно да бъде спасен, съобщиха от болницата.

Министърът на здравеопазването Силви Кирилов веднага е поискал всички подробности. Докладът на спешната помощ потвърдил, че линейката дошла за 5 мин.

“Да се спекулира с човешкия живот, е недопустимо

Всяка трагедия изисква уважение към паметта на починалия и към неговите близки, а не разпространение на неверни твърдения”, заяви министърът.

Попов е служител на МВР повече от 20 години. Брат му Самуил Попов, който е кмет на село Бистрица, съобщи във фейсбук, че причината за смъртта е сърдечно-съдова и дихателна недостатъчност. Благодари на колегите на Ивайло, оказали незабавна долекарска помощ, на екипа в линейката и на д-р Юруков от “Пирогов”.

“Въпреки че е бил откаран само за 2 минути до “Пирогов”, сърцето му не е издържало”, пише кметът Попов.

В петък, в 12 часа, ще изпратят полицая в църквата “Св. Георги Победоносец” в Бистрица.

Въпреки че с минута мълчание депутатите почетоха паметта му, те не се вслушаха в призивите на здравния министър и Бойко Борисов за смирение пред човешката трагедия. От трибуната заспориха кой е виновен. Бившият МВР министър Калин Стоянов, депутат от ДПС, дори

обвини ПП-ДБ за смъртта на полицай Попов

и предположи, че ще я отпразнуват. Те пък му върнаха, че полицията се е струпала отпред, за да пази неговия лидер. Сблъсъкът на Асен Василев и Делян Пеевски на влизане в НС Снимка: Велислав Николов

Преди това в некрасив словесен сблъсък влязоха Делян Пеевски и Асен Василев на завардения вход откъм “Дондуков”.

Най-накрая се разходи по тротоарите на София, макар и с петима около себе си. Добре е всички депутати да се разхождат по улиците, да се срещат с гражданите и да стиснат ръцете им, посрещна Пеевски председателя на ПП. Крадец, ограбил митниците, отвърна му лидерът на ДПС и го прати да облича “пеньоар”. После насочи гнева си към Кирил Петков, когото нарече смешен наркоман и прати на парапета.

Няма да отстъпя пред провокатори и разрушители, които са готови да взривят гражданския мир в името на собственото си оцеляване или користни интереси. Ще срещнат нашия решителен и категоричен отпор при всеки подобен опит да рушат държавата и демокрацията в страната.

Ще има държава с главно “Д”! И аз ще бъда гарантът за това,

предупреди Пеевски.

На този фон бе гласуван внесеният от ПП-ДБ вот на недоверие - първият, подкрепен от цялата опозиция. И това обаче не помогна и бе отхвърлен със 133 гласа от управляващите и ДПС-НН.

Да опазим демокрацията от собствената си прегръдка, която, за съжаление, може да я задуши от нашата ревност, его и криворазбрана гордост.

Наблюдавахме ескалация на общественото напрежение. Това бе провокирано с риторика от парламентарната и извънпарламентарната опозиция. Целта бе създаване на привидна революционна ситуация. Кулминацията сякаш естествено, неочаквано по своя мащаб и фокус бе днес -

ненужна, грозна, неприятна

и несъобразена с очакванията на обществото, обърна се към залата премиерът Росен Желязков след вота.

Депутати от ПП ще бъдат глобени заради паркираните пред парламента коли, съобщиха пък надвечер от СДВР. Премиерът призова да се спре с ескалацията. Снимка: Велислав Николов

Борисов готов за Благо Коцев да сложи тениска, но не и да идва пеша от Банкя - болят го коленете

Съболезнования към близките на загиналия полицай изрази Бойко Борисов и съжали, че от години МВР се ползва политически. “Като в Русе - битов скандал бе политизиран 10 дни. Сега, Бог да го прости, починал по време на работа. Айде да не тъпчем по паметта на хората! Нищо полезно от това не се случва - не им се вдига рейтингът, не им пада”, призова той.

Дойдох на работа през покрива, иронизира лидерът на ГЕРБ как е влязъл заради блокадата. Всеки ден идвам 40 км от Банкя дотук и се връщам. Как да ходя пеша? Утре ще искат да се включа в обиколката на Витоша, продължи той с хумора. Болели го коленете да ходи 80 км, а и вечер го чакат внуците и бърза към къщи, вместо като други да е по ресторанти.

“За случая във Варна на Благо Коцев заявих, че умолявам, че заставам на позиция, че КОНПИ са прекалили и затова заслужават да бъдат разформировани. Ако ми дадат една фланелка “Благо Коцев”, ще я сложа, да ме снимат с нея и да спрат да говорят, че имам нещо общо с Варна”, коментира Борисов повода за протеста на ПП.

