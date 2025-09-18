Никола Барбутов остава в ареста. Адвокатът му: Няма подкуп - казал е, че облагата ще е от фирми, не от него (Обзор)

Петър Рафаилов излиза на свобода срещу гаранция от 10 хиляди лева

Никой не е търсил за разпити Кирил Петков и Лена Бориславова, които според свидетели знаели за схемата

Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов остава окончателно в ареста, а другият задържан с него - Петър Рафаилов, излиза на свобода срещу 10 хил. лв. гаранция. Това определи Софийският апелативен съд след 3 часа заседание и 5 часа размисъл по второто най-шумно дело напоследък след това на варненския кмет Благомир Коцев.

Барбутов и Рафаилов са обвиняеми като участници в престъпна група, която предлагала облаги. Задържани са под стража от два месеца и половина. Миналата седмица Софийският градски съд потвърди мерките им.

Според апелативните съдии няма опасност Барбутов да се укрие, но

може да извърши престъпление заради поста, който е заемал

За Петър Рафаилов посочиха, че няма опасност да се укрие и няма как да извърши друго престъпление. Затова го освободиха от ареста.

Основните свидетели срещу тях са районните кметове на “Люлин” Георги Тодоров и на “Младост” Ивайло Кукурин. Те твърдят в показанията си, че Барбутов им предлагал процент от името на фирми, които да сключат договори с тях. Според прокуратурата Барбутов представял Рафаилов като експерт и посочвал членове на комисии, които да подготвят документацията за търговете.

По делото са обвиняеми също бившата зам.-кметица на “Люлин” Росица Пандова и експертът в община “Младост” Соня Клисурска. Втората е подала сигнал до прокуратурата, че разследващите от Комисията за противодействие на корупцията (КПК) са я притискали да даде показания срещу Барбутов, а когато не го е направила, е получила обвинение. Това беше един от сюжетите на двучасовата пледоария на адвокат Ина Лулчева, която защитава Барбутов. Според нея прокуратурата бездейства по този сигнал, както и по разследването срещу Барбутов. Освен това КПК два пъти не спазвала указанията на прокуратурата да бъдат проверени свидетелски показания, както и да се разпитат други хора. Не са викани за свидетели също Кирил Петков, Лена Бориславова и Асен Василев.

Петков, Денков и Бориславова дойдоха да подкрепят Барбутов и Рафаилов в съдебната зала

Според магистратите прокуратурата е проявила активност за ускоряване на разследването, но с частичен успех и това е недопустимо. Въпреки това съдът няма правомощия да санкционира разследващите от Комисията за противодействие на корупцията.

Според адвокат Лулчева клиентът ѝ не може да бъде обвиняван за предлагане на подкуп, защото е казвал, че облагата ще е от фирми, а не от него. Съдът обаче не се съгласи с тези доводи. Според магистратите има обосновано предположение, че Никола Барбутов е участвал в престъпна група и само фактът, че е предлагал облага, е достатъчен.

Още в началото на разследването стана ясно, че той е предлагал на кметовете 3% от договорите с определени фирми, а други 3% трябвало да се преведат на фондация, свързана с “Продължаваме промяната”. Адвокат Лулчева обаче посочи, че

никой не е разпитвал представителите на тези две фирми

- дали въобще са имали намерение да участват в обществени поръчки. Търгове пък нямало въобще. Повечето свидетели са говорили за усещане за корупция, а не за реална такава. Няколко пъти повтори и думите на Барбутов от записа, който изтече в началото - че при тях не е като при ГЕРБ и процентът е много по-нисък, и попита защо никой не разследва и отчисления при предишната власт в Столичната община. Показанията на 4-ма свидетели пък били абсолютно еднакви, което според нея означава, че са писани от един човек.