Надежда Бачева: Работим по нова жилищна политика, ...

Протест пред Съдебната палата в София в подкрепа на правовата държава (Снимки)

Протеста пред Съдебната палата Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Граждани се събраха пред Съдебната палата в София на протест в подкрепа на правовата държава и под наслов "Вън Пеевски от властта". В района има засилено полицейско присъствие. Движението на автомобили е затруднено. Организатори на събитието са Инициатива "Правосъдие за всеки".

Кирил Петков на протеста Снимка: Георги Палейков
Организаторите се обявиха против липсата на справедливост и "завладяната държава". Председателят на "Правосъдие за всеки" Петромир Кънчев коментира, че по време на гледането на мерките за неотклонение на бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов и бизнесмена Петър Рафаилов, е видял бездействието на прокуратурата със съдействието на българския съд, предаде БТА. 

Протеста пред Съдебната палата Снимка: Георги Палейков
Софийският апелативен съд остави в ареста бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов и пусна под гаранция от 10 хиляди лева бизнесмена Петър Рафаилов. 

Николай Денков на протеста Снимка: Георги Палейков
Асен Василев на протеста Снимка: Георги Кюрпанов-Генк
