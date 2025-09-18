Заплашиха директора на НСИ с "тържествен прием в Казичене"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Директорът на Националния статистически институт Атанас Атанасов е получил заплахи на служебната си поща. За това сигнализира самият той във фейсбук профила си.

"Шибаняк, за измамата с инфлацията ще ти подготвим тържествен прием в Казичене съвсем скоро, малоумнико", гласи заплахата.

По думите на Атанасов това е поредна заплаха към него.

"Случайно ли е, че утре в Народното събрание първа точка е гласуване на промяна в Закона за статистиката, която цели да бъде прекратен предсрочно мандатът ми!", пише той във фейсбук профила си.