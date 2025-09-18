ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Надежда Бачева: Работим по нова жилищна политика, ...

Заплашиха директора на НСИ с "тържествен прием в Казичене"

Председателя на НСИ Атанас Атанасов СНИМКА: НСИ

Директорът на Националния статистически институт Атанас Атанасов е получил заплахи на служебната си поща. За това сигнализира самият той във фейсбук профила си. 

"Шибаняк, за измамата с инфлацията ще ти подготвим тържествен прием в Казичене съвсем скоро, малоумнико", гласи заплахата. 

По думите на Атанасов това е поредна заплаха към него. 

"Случайно ли е, че утре в Народното събрание първа точка е гласуване на промяна в Закона за статистиката, която цели да бъде прекратен предсрочно мандатът ми!", пише той във фейсбук профила си. 

Председателя на НСИ Атанас Атанасов СНИМКА: НСИ

Тази вечер получих поредната заплаха на официалния имейл като председател на НСИ - Национален статистически институт....

Публикувахте от Атанас Атанасов в Четвъртък, 18 септември 2025 г.

