Бебето, върху което автобус събори пътен знак, остава в болница

Автобусът е направил остър завой преди пешеходната пътека, след което съборил знака, който паднал върху количката на детето кадър: БНТ

В болница за наблюдение остава бебето, върху което снощи автобус на градския транспорт във Велико Търново събори пътен знак.

Инцидентът стана на пешеходна пътека на едно от най-натоварените кръстовища в центъра на града. Автобусът е направил остър завой преди пешеходната пътека, след което съборил знака, който паднал върху количката на детето, съобщи БНТ.

То незабавно е откарано във великотърновската болница, където със скенер е установено, че няма фрактури или други сериозни травми. Огледите на място продължиха няколко часа, а причините на инцидента все още се изясняват.

