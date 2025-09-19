Георги Харизанов: Ескалацията на политическото говорене никога не води до добро

Съжалявам, че вчера се стигна дотук. Ние бихме се извинили на обществото. Това е неприятна ескалация в говоренето, което не води никога до нищо добро - хората се настройват едни срещу други, а тези обиди се репликират в социалните мрежи. Това каза по Нова тв политическият анализатор Георги Харизанов по отношение на скандала около сградата парламента, в който тежки думи си размениха лидерът на ПП-ДБ Асен Василев и председателят на ДПС - НН Делят Пеевски.

Според Харизанов историята на прехода показва, че подобен тип негативизъм и разрушителна енергия рядко се насочва в нещо градимо и хубаво.

Асен Василев от много време нарича политическите си опоненти "дебелаци". Това ли трябва да е политическия разговор?, попита риторично Харизанов. Не е хубаво, че се случва, но е факт, че от време на време на хората не им издържат нервите.

По думите му политическите ядра така се втърдяват.

С настъпването на други сезон силно се надявам въпросите и проблемите с водата да приключат. Извън тези проблеми, които са тежки и сериозни, но краткосрочни и решими, проблемът с неразумните харчове е проблем, който в последните години силно се неглижира. Като че ли всеки във властта се изкушава да попадне в комфорта на раздутите публични разходи. Това е до време - държавните пари свършват, каза още Харизанов по отношение на държавните финанси.