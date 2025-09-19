ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разпитват свидетели по делото за смъртта на 12-годишната Сияна

12-годишната Сияна, която загина в катастрофа

Ново заседание по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна. Очаква се в Окръжния съд в Плевен днес да бъдат разпитани двамата свидетели, които не успяха да се явят на предишното заседание в края на юли, съобщи БНТ.

Тогава свидетелски показания потвърдиха, че шофьорът на камиона не се е опитал да помогне на детето. На заседанието днес адвокатът на подсъдимия Георги Александров ще поиска мярката му за неотклонение да бъде изменена в по-лека.

Очаква се преди заседанието днес пред Съдебната палата в Плевен да се проведе протест с искане за справедлива присъда за шофьора на камиона, причинил тежката катастрофа в края на март. Ако бъде признат за виновен, Георги Александров може да получи от 5 до 15 години затвор.

