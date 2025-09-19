Протест в софийския кв. "Дружба": ще затваряме улици заради парното и топлата вода

"Ако ремонтът на парното не бъде отложен за следващото лято, ще организираме гражданско неподчинение." Това заявиха жители на софийския квартал "Дружба" 2, събрали се на протест сутринта срещу очаквания ремонт на мрежата за топлоподаване. Той трябва да започне дни преди началото на отоплителния сезон - от 2 октомври, и заради него 120 домакинства ще останат без парно и топла вода 3 месеца - до Нова година.

"Ремонтът вероятно ще се проточи по-дълго, тъй като в най-студените дни работниците спират работа на открито", предполага обаче един от протестиращите пред камерата на Би Ти Ви. Друг призова властта да влезе в ролята си и да прави тези ремонти през лятото, а не през зимата.

"Ще ни е студено, ще миришем, а накрая и ще стоим на тъмно, защото елмрежата няма да издържи", каза жителка на квартала.

Гражданите на "Дружба" са възмутени, че не са получили информация от никого за ремонта, а са научили от телевизията. Все пак от "Топлофикация" са ги уведомили, че е възможно ремонтът да се извърши поетапно и при полагането на новите тръби парното да бъде пускано там, където ремонтът е завършен. Вероятно на 29 септември ще има график как и къде ще започва ремонтът.

Протестиращите обаче настояват ремонтът да бъде отложен за пролетта и лятото и по думите им ако исканията не бъдат удовлетворени, те са готови на гражданско неподчинение, да затварят улици и да се бунтуват.

Според кмета на района Петко Краев ремонтът бил наложителен, тъй като топлоподаването не стигало до високите райони - поне така са го уведомили от "Топлофикация". Той е кмет от 2 месеца и половина и обясни, че ще бъде до протестиращите, а когато ремонтът започне, ще съблюдава след завършването му всичко да бъде възстановено. Тъй като ремонтът бил планов и по закон, нямало да има компенсации за жителите на квартала, обясни Краев.