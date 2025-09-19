Теменужка Петкова, Красимир Вълчев и още 9 министри ще отговарят на въпроси на депутати по време на предвидения за днес редовен парламентарен контрол.

Преди въпросите към министрите депутатите ще гласуват дали да разрешат Народното събрание да избира председателя на Националния статистически институт (НСИ) и неговите заместници. Досега ръководителят се определяше от Министерския съвет. Измененията предвиждат правителството да предлага председателя на института, а след като бъде избран, той да номинира зам.-председателите си. Промените в Закона за статистиката са внесени от депутати от ГЕРБ-СДС, БСП и ИТН, информира БНР.

Очаква се в дневния ред да влезе и окончателното приемане на промените в Закона за ограничаване на измененията на климата. С тях се транспонират две директиви, свързани с функционирането на Европейската система за търговия с квоти за емисии на парникови газове и приноса на въздухоплаването за намаляване им.

На първо четене спор предизвика записването като национална дългосрочна цел за постигане на климатична неутралност, тъй като според опозицията това означава, че въглищните централи в Маришкия басейн ще бъдат затворени. Според министъра на енергетиката Жечо Станков всъщност се дава глътка въздух на близо 40 хилядите, работещи там, че няма да ги очаква поетапно закриване на мощностите.

Парламентарният контрол ще бъде открит от министъра на образованието Красимир Вълчев. Той ще отговаря на въпрос за промените в изпита по математика от Националното външно оценяване (НВО).

Най-много въпроси – 15, има към министъра на регионалното развитие Иван Иванов и към министъра на околната среда и водите Манол Генов – 9.

В контрола е предвидено да участват и министърът на финансите Теменужка Петкова и на отбраната Атанас Запрянов.