Пловдивчани си поръчват стоппалки, за да пресичат на бул. "Ал. Стамболийски"

Движението беше пуснато, но няма светофар и пешеходна пътека

Живеещи в района на бул. "Ал. Стамболийски" в Пловдив излязоха на протест, защото на платното няма светофар и пешеходна пътека и пресичането е изключително опасно, а наблизо има детска градина и училище. Булевардът от близо 3 години се ремонтира заради изграждането на Южния обходен колектор, движението беше пуснато преди седмица, но пешеходна пътека не е обособена.

"Съгласно одобрената документация тук не се предвижда да има пешеходна пътека, защото и преди не е имало", обясни пред bTV Ивайло Добрев от ВиК, предприятието, което работи по колектора. Според кмета на район "Южен" Атанас Кунчев има проект за пешеходна пътека, но тя ще бъде поставена, след като бъде положен и последният слой асфалт. По плановете на ВиК това ще стане до края на следващата година.

"Поръчали сме си официални стоппалки от сайтовете, от които купуват учителите по безопасност на движението. Всяко лице над 18 години може да вдигне палката и така да даде знак, че иска да пресече. Не знам какъв друг вариант има", заяви участничка в протеста.