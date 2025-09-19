Родителите на Божидара, загинала в катастрофа, протестират - 7 години се точи делото

Родителите на 15-годишната Божидара все още живеят с болката от загубата й и очакват окончателна присъда за виновния за инцидента, който е на свобода. Съдебната сага продължава да се точи вече 7 години. Те са се събрали пред Съдебната палата, за да изразят недоволството си.

Това е убийство. 7 години и 4 месеца към момента нямаме справедливост. Това са над 45 заседания. Доколкото разбрахме адвокатът на подсъдимия се е оттеглил като защитник и няма нов адвокат. Очакваме делото пак да се отложи. Последното дело беше през февруари, каза пред Нова тв Данаил Тодоров, бащата на Божидара.

Това не е единственият случай, когато делата се точат. Всяко заседание за близките е един кошмар, отново се повтарят мъките а надеждите отново се попарват а чувството за справедливост е потъпкано, каза от своя страна Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи. Според него не е нормално такива процеси, в които има смъртни случаи, да се точат с години. Няма по-голямо страдание за родителите да преживяват отново болката и липсата на детето си.

Апелирам към всички съдии - съдете така, че да всеете респект към населението. Те се чувстват безнаказани. Те не ви зачитат за институция. И вие съсипвате нас. Давайте строги присъди да видим дали ще има убийства. Ние сме обикновени хора, а те са фактора, който да определя кой колко години ще лежи. Не може за убийство да се дава условна присъда. Пълен хаос и безочие в тази държава, нямам думи, емоционално се обърна бащата на Божидара.