Информационни срещи за въвеждането на еврото ще се състоят в Мизия, Цар Калоян, Асеновград, Ивайловград и Петрич

Информационни срещи, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, ще се състоят днес в Мизия, Цар Калоян, Асеновград, Ивайловград и Петрич.

Срещите ще се проведат на следните места: в Мизия – Читалище "Просвета – 1915", ул. "Петко Банков" № 4А, в Цар Калоян – Народно читалище "Съзнай себе си", в Асеновград – зала на ет. 4 в стария Общински съвет, ул. "Цар Иван Асен II" 34, в Ивайловград – НЧ "ПРОБУДА", ул. "Орфей" № 1 и в Петрич в сградата на Общинска администрация. Началото на всички срещи е в 11:00 часа.

Целта на кампанията е гражданите да получат ясна, подробна и достоверна информация за основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото. Мероприятието е съвместно между отговорните институции, част от които са Министерството на финансите, Българската народна банка, Министерството на икономиката и индустрията, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Националният осигурителен институт и други.

Експертите на Комисията за защита на потребителите ще обясняват как да се превалутира правилно, какви са изискванията към търговците по Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), какви са правата ни като потребители, как да подаваме сигнали при установени нарушения. Участниците ще могат да задават своите въпроси, пише БТА.