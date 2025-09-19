Общо 109 пожара са потушени в страната за 24 ч, двама души са пострадали

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общо 109 пожара са потушени на територията на страната през последното денонощие, двама души са пострадали, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН). Пожарникарите са реагирали на 139 сигнала за произшествия. Информацията е актуална към 6:00 часа тази сутрин.

Преки материални щети има при 22 пожара, от които девет в жилищни сгради, един в промишлени сгради, един в спомагателни, временни или паянтови постройки, четири в транспортни средства и други.

Извършени са 27 спасителни дейности и помощни операции, от които четири при катастрофи в транспортни средства (автомобилна) и 23 техническа помощ.

Регистрирани са и шест лъжливи повиквания, пише БТА.