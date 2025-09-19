ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джордан Кемпф от Стара Загора: Бях на 16, когато м...

Времето София 16° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21325772 www.24chasa.bg

Общо 109 пожара са потушени в страната за 24 ч, двама души са пострадали

996
Голям пожар в Кресненското дефиле. СНИМКА: Архив

Общо 109 пожара са потушени на територията на страната през последното денонощие, двама души са пострадали, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН). Пожарникарите са реагирали на 139 сигнала за произшествия. Информацията е актуална към 6:00 часа тази сутрин.

Преки материални щети има при 22 пожара, от които девет в жилищни сгради, един в промишлени сгради, един в спомагателни, временни или паянтови постройки, четири в транспортни средства и други.

Извършени са 27 спасителни дейности и помощни операции, от които четири при катастрофи в транспортни средства (автомобилна) и 23 техническа помощ.

Регистрирани са и шест лъжливи повиквания, пише БТА.

Голям пожар в Кресненското дефиле. СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание