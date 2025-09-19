Общо 109 пожара са потушени в страната за 24 ч, двама души са пострадали

Общо 109 пожара са потушени на територията на страната през последното денонощие, двама души са пострадали, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН). Пожарникарите са реагирали на 139 сигнала за произшествия. Информацията е актуална към 6:00 часа тази сутрин.
Преки материални щети има при 22 пожара, от които девет в жилищни сгради, един в промишлени сгради, един в спомагателни, временни или паянтови постройки, четири в транспортни средства и други.
Извършени са 27 спасителни дейности и помощни операции, от които четири при катастрофи в транспортни средства (автомобилна) и 23 техническа помощ.
Регистрирани са и шест лъжливи повиквания, пише БТА.