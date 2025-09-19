Мечта за дом се превръща в кошмар - семейства инвестират стотици хиляди, накрая остават без апартаменти

Мечта за дом се превръща в кошмар - семейства инвестират стотици хиляди, а накрая остават без апартаменти. Става дума за хора, които си купуват жилища на зелено в една по-голяма кооперация до парк "Възраждане" в София. Сключват предварителни договори и дават суми от сорта на 120 хиляди евро, 78 хиляди евро, 90 хиляди евро, 58 хиляди евро и всичко изглежда повече от наред. До миналия месец - август, когато получават уведомление, че фирмата прекратява едностранно техните предварителни договори. Хората започват да търсят фирмата, която ги записва в списък на чакащи, засега няма фиксирани дати за срещи. На 21 август получават уведомлението за прекратяване на договорите, а на 28-29 август апартаментите са продадени на новоучредено дружество "Резидиа груп" АД, което е учредено в края на юли.

Сега хората се надяват да им бъдат възстановени парите. Как почва всичко?

През 2021 и 2022 г. семейства сключват предварителни договори с фирма "Грийн Лайф пропърти" ЕООД, която строяла комплекс до парк "Възраждане" в София.

С моя мъж почнахме да търсим нашия бъдещ дом. Решението беше взето окончателно през ноември 2022 г. Подписахме предварителен договор, дадохме 30% депозит. Смятахме, че това е правилната следваща стъпка като семейство и решихме да ги вложим с надеждата, че след години ще е там нашето семейство, разказва потърпевша.

Друга пък обяснява как през лятото на 2023 г. подписала предварителен договор, платила 25% при акт 14, при поставянето на дограмата през 2024 г. платила още 25%. Общата сума е над 120 хиляди евро.

Фирмата закъснявала с крайните срокове, но строежът вървял. В края на миналия месец изглеждал завършен, разказват хората. В предварителния договор пишеше, че до края на 31 декември 2023 г. трябва да се подпише окончателния договор за покупка на жилището, разказва потърпевш. От фирмата многократно уверявали, че няма да има проблем.

Докато кроели планове за бъдещето, през август тази година хората получили неочаквани имейли. На 22 август получихме уведомление, че едностранно компанията решава да прекрати нашия предварителен договор. А довода - стопанска непоносимост. Според адвокати това означавало, че сумата, за която са се договорили, няма да е достатъчна, за да се довърши жилището. Това дойде като гръм от ясно небе, разказват потърпевши.

Веднага след като получих този имейл, отидох до фирмата, но не можах да бъда допуснат до нея. Звъннах им по телефона, те казаха, че ще ме срещнат с лице, което е упълномощено да извършва преговори от страна на строителя. До този момент няма обаждане от фирмата.

Попитахме кога ще се случат тези преговори - беше ни казано просто да чакаме.

Строителят обещал да възстанови парите, които хората са дали по предварителен договор в едномесечен срок. На въпрос защо се е стигнало до прекратяването на договорите, от фирмата отговарят: "Последните няколко години се оказаха едни от най-динамичните в икономическо отношение и инфлационният натиск постави много от нашите проекти под риск, поради невъзможност да се изпълнят първоначално планираните бюджети. В рамките на този 4-годишен период инфлацията в строителния бранш достигна между 50 и 100%. Прекратяването на част от предварителните договори беше наложено от възникнали обективни и непредвидими обстоятелства, които направиха невъзможно тяхното изпълнение в първоначалния им вид. Това решение бе предприето единствено с цел да се гарантира успешното завършване на проектите. Компанията действа в рамките на предвидените договорни клаузи. Когато настъпи обективна невъзможност за изпълнение, договорите следва да бъдат прекратени. Въпреки това дружеството остава отворено за диалог".

Няма предложение за индексация, нито за връщане на пари с неустойка, разказват потърпевши.

В предварителния договор пише, че ако фирмата откаже да сключи нотариалния договор за покупко-продажба, дължи 20% неустойка върху внесената до този момент сума, разказва потърпевш. Но в чл. 7 от договора пише: "В случай, че след датата на сключване на договора настъпят обстоятелства от значение за изпълнение на договора, които продавачът не е могъл и не е длъжен да предвиди, запазването на договора противоречи на запазването на справедливостта, продавачът има право едностранно да прекрати този договор с писмено изявление до купувача. В такъв случай продавачът следва да възстанова на купувача, в допълнително договорен между страните срок, всички платени от последния до датата на прекратяване суми от продажната цена на имота. Страните не си дължат обезщетителни плащания в този случай".

Именно на тази алинея се основава на прекратяването на договора от страна на фирмата. Според моя адвокат съвсем не е сигурно, че ще си получа сумата.

Освен че фирмата е прекратила едностранно предварителните договори на семействата, в рамките на седмица продала жилищата на новосъздадено акционерско дружество. Справка в регистъра показва, че "Резидиа груп" АД е учредено в края на юли тази година - дни преди апартаментите да бъдат прехвърлени.

Защо продават имотите, от фирмата отговарят: Решението за продажба на част от имотите бе продиктувано от необходимостта да бъде осигурено завършването на проектите и запазването на тяхната устойчивост. Това е пазарна практика с цел запазване на устойчивостта на проекта. Всички сделки са законосъобразни и прозрачни. Компанията не коментира търговските отношения с отделни контрагенти и физически лица.

Представител на "Резидиа груп" отказват да участват в интервю по темата.

От обяви в интернет става ясно, че жилищата, които е придобило дружеството, вече са пуснати за продажба. Някои са с до 65% по-високи цени.