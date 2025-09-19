ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Строят нова спортна зала на училище "Алеко Константинов" в Пловдив

Нов спортен салон ще бъде построен на втория адрес на пловдивското училище "Алеко Константинов", който се намира в кв. "Мараша". Това стана ясно при инспекция на сегашното състояние на базата на място. 

„Изключително смущаващо е в какви условия децата трябва да използват т.нар. салон. Това е просто една стая. Недопустимо е едно от топ училищата в Пловдив да няма нормален физкултурен салон. Поехме ясен ангажимент – ще бъде изградена нова сграда за близо 100 деца, със спортна зала, съблекални и всички съвременни условия. Имаме индикации, че ще получим финансиране и до края на месеца, най-късно началото на октомври, ще обявим обществената поръчка," коментира зам.-кметът по образование Владимир Темелков.

Директорът на училището Марияна Найденова изрази благодарност за ангажимента.

„Това наистина ще бъде мечта. Всички родители питат и очакват физкултурен салон и актова зала. Имаме много тържества и изяви и подобна среда е изключително необходима. Благодарим и очакваме с нетърпение", каза тя. 

