ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джордан Кемпф от Стара Загора: Бях на 16, когато м...

Времето София 16° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21325903 www.24chasa.bg

Допълнителни автопатрули ще контролират очаквания сериозен трафик по пътя към Гърция

1404
кадър: БНТ

В поредицата от три почивни дни около Денят на Независимостта на България - 22 септември, сериозен трафик се очаква по главните пътища, автомагистрали и граничните пунктове в страната. Пътят за Гърция е мястото, където често часовете чакане се превръщат в нещо традиционно.

Покрай предишната поредица от 3 почивни дни, толкамерите са показали, че от и към "Кулата", са преминали над 20 хил. моторни превозни средства.

"Във връзка с предстоящите 3 почивни дни и националния празник 22 септември, се очаква засилен трафик по автомагистрала "Струма" и Е79 в района на Благоевград, както и в посока КПП "Кулата". Взети са превантивни мерки за пресичане и установяване на нарушения, които пряко повлияват върху пътния травматизъм за безпроблемно преминаване през участъка на гражданите. Подсигурени са допълнителни автопатрули, подсигурен е и мотопатрул, който ще изпълнява своите служебни задължения в движение в Кресненското дефиле, както и в град Кресна, където се очаква да има струпване на автомобили. Това е превантивна мярка, но те ще извършат и контрол. Когато трафикът е натоварен, за съжаление, има и такива водачи, които си позволяват агресивно шофиране - дали изпреварване, заобикаляне на колоните и други такива нарушения.", каза инспектор Атанас Атанасов, Пътна полиция - Благоевград пред БНТ.

кадър: БНТ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание